L’IA testerà la gentilezza dello staff nei fast food

Un nuovo sistema basato sull'intelligenza artificiale viene adottato nei fast food per monitorare la qualità del servizio. Un chatbot, chiamato Patty, sarà utilizzato dagli staff nei punti vendita, integrato nelle cuffie per fornire supporto e rilevare eventuali criticità. La sperimentazione mira a migliorare l'interazione con i clienti e ottimizzare le prestazioni del personale.

(Adnkronos) – Burger King introduce una nuova frontiera tecnologica nei propri punti vendita attraverso il lancio di Patty, un chatbot dotato di intelligenza artificiale integrato direttamente nelle cuffie dei dipendenti. Il sistema, che rappresenta il cuore operativo della più ampia piattaforma BK Assistant, non si limita a fornire supporto tecnico ma agisce come un vero e proprio supervisore digitale in grado di valutare il grado di cortesia del personale durante le interazioni con il pubblico. Sviluppata sfruttando i modelli di OpenAI, Patty è stata addestrata per riconoscere termini specifici e formule di rito considerate essenziali per l'esperienza del cliente, come i ringraziamenti e i saluti di benvenuto. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

