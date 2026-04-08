Argentina | Milei sblocca i ghiacciai per oro litio e rame

Il governo argentino guidato da Javier Milei sta lavorando per modificare la legge sui ghiacciai, attualmente in discussione alla Camera dei deputati. L’obiettivo è consentire l’estrazione di minerali come oro, litio e rame nelle aree periglaciali del paese. La proposta di riforma mira a facilitare le attività minerarie in queste zone, considerate strategiche per le risorse naturali. La discussione sulla legge prosegue in Parlamento e coinvolge diversi attori politici.

Il governo di Javier Milei punta a sbloccare l’estrazione mineraria nelle zone periglaciali argentine attraverso una riforma della legge sui ghiacciai, attualmente in discussione alla Camera dei deputati questo mercoledì 8 aprile. La seduta parlamentare è fissata per le 15 locali, ovvero le 20 italiane, e potrebbe prolungarsi fino a tarda notte. L’esecutivo dispone di un sostegno solido grazie alla coalizione di partiti, a cui si aggiungono alcuni membri dell’opposizione e alleati temporanei, rendendo probabile un esito positivo per il provvedimento. L’autonomia provinciale come chiave per lo sfruttamento minerario. Il percorso legislativo ha già un passaggio fondamentale a febbraio, quando il Senato ha dato il via libera alla modifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Argentina: Milei sblocca i ghiacciai per oro, litio e rame Argentina, Milei minaccia i ghiacciai: il presidente sostiene la riforma che vuole meno vincoli per le attività estrattiveNelle sessioni straordinarie del Congresso argentino, convocate dal presidente di destra Javier Milei a inizio febbraio e ora in corso, tra gli... Leggi anche: Argentina, passa riforma Milei:proteste DIARIO ARGENTINA | La Pasqua di Milei tra risultati economici e rischi giudiziariIn Argentina sono migliorati alcuni dati economici importanti, ma Milei rischia di finire implicato per un caso grave ... ilsussidiario.net Argentina, il presidente Javier Milei stravince le elezioni, i titoli di stato volano e la borsa di Buenos Aires guadagna il 20%Con la vittoria schiacciante del presidente argentino Javier Milei alle elezioni di metà mandato, i titoli di stato di Buenos Aires hanno subito un’impennata, dopo che i risultati hanno superato anche ... milanofinanza.it