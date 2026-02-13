Argentina Milei minaccia i ghiacciai | il presidente sostiene la riforma che vuole meno vincoli per le attività estrattive

Javier Milei, presidente dell’Argentina, ha annunciato che la riforma della Ley de Glaciares, proposta per ridurre i vincoli alle attività estrattive, sarà approvata durante le sessioni straordinarie del Congresso convocate all’inizio di febbraio. Milei ha dichiarato che questa modifica potrebbe favorire lo sviluppo economico del paese, ma il suo discorso ha sollevato immediate proteste da parte di ambientalisti che temono danni irreparabili ai ghiacciai. Tra i punti più controversi, il governo ha evidenziato che la nuova normativa semplifica le procedure e apre nuove possibilità di sfruttamento minerario nelle aree più fredde e incontaminate

Nelle sessioni straordinarie del Congresso argentino, convocate dal presidente di destra Javier Milei a inizio febbraio e ora in corso, tra gli ordini del giorno c'è la riforma della Ley de Glaciares. In vigore dal 2010, la legge protegge i ghiacciai e gli ambienti periglaciali, considerandoli riserve strategiche di acqua dolce, e vieta qualsiasi attività nelle loro aree. Il governo ultraliberista ritiene che sia eccessivamente restrittiva e che scoraggi gli investimenti del settore delle miniere. La sua proposta, che dovrà essere discussa entro la fine del mese, mira a sostituire il meccanismo di protezione automatica finora garantito per queste aree fragili, inserendo vincoli più flessibili.