Argentina passa riforma Milei | proteste

Il Senato argentino ha dato il via libera alla riforma del lavoro, approvata dopo settimane di polemiche e proteste. La misura, voluta dal presidente Milei, punta a cambiare le regole del mercato del lavoro e rappresenta una svolta significativa per il governo. In strada, diversi gruppi hanno manifestato contro la riforma, ma il parlamento ha deciso di andare avanti. Ora, il governo spera che questa mossa aiuti a rilanciare l’economia e a ridurre la disoccupazione.

8.35 Il Senato argentino ha approvato la Riforma del lavoro, considerata cruciale per la terapia d'urto del presidente. "Stiamo ricostruendo l'Argentina a partire dall'occupazione", sostiene Milei. "Con la modernizzazione più persone avranno accesso a un'occupazione legale" Mobilitazione dei sindacati fuori del Parlamento con migliaia di persone. Una parte dei manifestanti ha lanciato pietre,bengala e bombe molotov costringendo la polizia a intervenire con idranti e lacrimogeni. Almeno 37 gli arrestati e quattro gli agenti rimasti feriti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Argentina Passare

Il presidente eletto del Cile, José Antonio Kast, ha incontrato a Buenos Aires il presidente argentino Javier Milei nel suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo la vittoria elettorale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Argentina Passare

Argomenti discussi: Argentina, manifestazione contro riforma del lavoro di Milei: 37 arresti; Giornalisti pagati in natura e con giornate da 12 ore di lavoro: così Milei vuole eliminare le tutele per le redazioni; La riforma di Milei è guerra al lavoro: quando l’estrema destra governa per i ricchi e punisce i poveri; Salari secondo il merito e pagati in voucher: Milei smantella i diritti di chi lavora.

Argentina, scontri davanti al Congresso sulla riforma del lavoro di Milei(LaPresse) Migliaia di lavoratori, mobilitati dai principali sindacati argentini, si sono radunati davanti al Congresso a Buenos Aires mentre ... stream24.ilsole24ore.com

Argentina, manifestazione contro riforma del lavoro di Milei: 37 arrestiUna parte dei manifestanti ha lanciato pietre, bengala e bombe molotov contro il cordone di sicurezza, costringendo la polizia a intervenire con idranti e gas lacrimogeni per disperdere i gruppi più v ... ilsole24ore.com

Un pasto giusta inizia così. Vino, antipasti da condividere e un menù che cambia in base alle stagioni. Passa da Monticiani e vivi la cucina argentina e romana come si deve! Per info e prenotazioni: 06 47543 408 Via Panisperna 84 @social.soda #Mon - facebook.com facebook