Incendio in via Plana evacuato un palazzo | colonna di fumo visibile a distanza

Domenica mattina a Milano, in via Plana nella zona Certosa, si è verificato un incendio in un negozio di biciclette elettriche. L’incendio ha causato l’evacuazione di un palazzo nelle vicinanze e una colonna di fumo è risultata visibile da distanza. L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell’area.

Incendio in via Plana (zona Certosa) domenica mattina a Milano. Poco dopo le 12.30 è scattato l'allarme per un rogo divampato all'interno di un negozio di bici elettriche, situato nel tratto. L'intero stabile, con quattro piani di appartamenti ai piani superiori, è stato evacuato in via.

