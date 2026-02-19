Allevamento lager a Peccioli la denuncia di LNDC Animal Protection | Produzione di carne significa sofferenza

La denuncia di LNDC Animal Protection deriva dall’operazione dei Carabinieri forestali a Peccioli, dove hanno scoperto un allevamento abusivo. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 61 suini e denunciato tre persone per violazioni delle norme sulla detenzione animale. La scoperta rivela le cattive condizioni di vita degli animali e la presenza di strutture irregolari. La produzione di carne in queste condizioni causa sofferenza agli animali e alimenta il mercato nero. La notizia si diffonde tra chi si oppone agli allevamenti illegali nella zona.

LNDC Animal Protection prende atto con preoccupazione della recente operazione dei Carabinieri forestali del nucleo di Pontedera a Peccioli, in provincia di Pisa, che ha portato alla scoperta di un allevamento abusivo e alla denuncia di tre persone coinvolte nell’illecita detenzione di 61 suini in condizioni irregolari e dannose per il loro benessere. L’associazione conferma di aver presentato denuncia alle autorità competenti. Questa vicenda, pur gravissima nei suoi aspetti specifici, secondo l'associazione non può essere letta come un caso isolato: “Essa si inserisce in un quadro più ampio in cui la produzione, intensiva e non, di carne nasconde sfruttamento, sofferenza e morte sistemica degli animali.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: "Un inverno senza gabbie”, la campagna Lndc Animal Protection per adottare i cani del rifugio di strada Martinella Lndc Animal Protection: "Indignati per la vicenda del canile, ennesima promessa non mantenuta da Masci"Lndc Animal Protection esprime forte disappunto per la decisione del Comune di escludere il progetto del nuovo canile dal Piano triennale delle opere pubbliche. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Suini stipati in capannoni e malnutriti: scoperto allevamento-lager abusivo; Peccioli allevamento abusivo | suini maltrattati e denutriti Denunciate tre persone; Allevamento abusivo di maiali tre denunciati Sofferenze atroci per 61 capi di bestiame. Allevamento abusivo. In tre finiscono nei guaiPECCIOLI Uccisione e maltrattamento di animali, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi ... msn.com Allevamento abusivo a Peccioli: 61 suini in cattive condizioni, tre denunciatiL’intera area e l’allevamento sono stati posti sotto sequestro. Poiché non è stato possibile trasferire immediatamente i capi, i 61 suini sono stati affidati in custodia giudiziaria in attesa dei ... gonews.it A Peccioli (PI) sono stati trovati 61 suini detenuti in un allevamento abusivo. Tre persone denunciate. LNDC Animal Protection ha presentato denuncia e segue il caso, ma diciamolo chiaramente: questi episodi non sono casi isolati. Sono la punta dell’iceberg facebook Ci sono persone che non amano i gatti anziani e se ne disfano. Poi ci siamo noi, che li salviamo. E ora ci sei tu, che stai leggendo. Puoi fare qualcosa Puoi adottare un gatto anziano di LNDC Animal Protection. E se ha più di dieci anni riceverai anche un ann x.com