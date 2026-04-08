Arcieri e balestrieri del Borgo è ricco il calendario degli appuntamenti del 2026

L'associazione sportiva dilettantistica Arcieri e Balestrieri del Borgo ha annunciato il calendario degli eventi per il 2026, con numerose manifestazioni sportive in programma durante l'anno. Tra gare di tiro con l'arco e prove di balestra, le iniziative si svolgeranno in diverse località e periodi. L'obiettivo è promuovere le discipline tra gli appassionati e coinvolgere la comunità locale in appuntamenti dedicati alla tradizione e allo sport.

Un ricco programma di manifestazioni sportive quello presentato dall'associazione sportiva dilettantistica Arcieri e Balestrieri del Borgo per l'anno 2026. La prima sarà Sabbioni con Gara a squadre che si terrà sabato 25 aprile presso il campo di via Aldo Chiorboli. Si tratta di una gara a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Fiere a Terni, il calendario degli appuntamenti del 2026 e le zone interessateVia libera della giunta comunale: il primo evento a San Valentino il 14 febbraio, l’ultimo il 13 dicembre per Santa Lucia. Leggi anche: Dalla Festa del Latte al Trail Ballando: il calendario degli appuntamenti in Valtrebbia Si parla di: Fede, silenzio e memoria. Le celebrazioni di Pasqua tra spiritualità e identità storica. Arcieri e Balestrieri del Borgo: un ricco calendario di manifestazioniUn ricco programma di manifestazioni sportive quello presentato dall'associazione sportiva dilettantistica Arcieri e Balestrieri del Borgo per l'anno 2026. cronacacomune.it Presentazione del calendario delle manifestazioni sportive 2026 dell'Asd Arcieri e Balestrieri del BorgoMercoledì 8 aprile 2026 alle 10:15 nella sala dell'Arengo della residenza municipale di Ferrara, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma 2026 delle manifestazioni sportive ... cronacacomune.it