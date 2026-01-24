Fiere a Terni il calendario degli appuntamenti del 2026 e le zone interessate

Ecco il calendario delle fiere a Terni per il 2026, approvato dalla giunta comunale. Le principali manifestazioni si svolgeranno nell’area di viale Trento e viale degli Oleandri per la fiera di San Valentino, il 14 febbraio, e in via del Centenario per quella di San Matteo, il 27 settembre. Questi eventi rappresentano un momento importante per la comunità locale e per gli operatori coinvolti.

Via libera della giunta comunale: il primo evento a San Valentino il 14 febbraio, l’ultimo il 13 dicembre per Santa Lucia. Tutti i dettagli La giunta comunale di Terni ha approvato il calendario delle fiere cittadine per il 2026. Quella di San Valentino si terrà nell’area di viale Trento e viale degli Oleandri, sabato 14 febbraio; quella di San Matteo, nella zona di via del Centenario domenica 27 settembre. La fiera del Cassero occuperà l’area di corso del Popolo e le vie limitrofe (piazza Ridolfi, via Colombo, via dell’Annunziata e largo Frankl) nella giornata di domenica 22 novembre. La fiera di Santa Lucia si terrà nell’area di corso del Popolo e vie limitrofe (piazza Ridolfi, via Colombo, via dell’Annunziata e largo Frankl) il prossimo domenica 13 dicembre.🔗 Leggi su Ternitoday.it

