Arbitro Juve Napoli designato ufficialmente il direttore di gara Ecco chi sarà il fischietto del match dell’Allianz Stadium

È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la partita tra Juventus e Napoli in programma all’Allianz Stadium. La scelta del direttore di gara è fondamentale per garantire il regolare svolgimento del match e assicurare imparzialità in campo. Di seguito, i dettagli sull’arbitro assegnato alla sfida di domenica, in modo da offrire un quadro completo e trasparente sull’evento.

Arbitro Juve Napoli, designato ufficialmente il direttore di gara della sfida di domenica. Ecco chi sarà il fischietto del match. La Juventus accoglie l’ufficialità delle designazioni arbitrali per uno degli appuntamenti più sentiti della stagione. In vista della sfida casalinga contro il Napoli, fissata in calendario per domenica alle ore 18.00, l’AIA ha sciolto le riserve affidando la direzione della gara a Maurizio Mariani. Il fischietto della sezione di Aprilia avrà il compito di gestire l’ordine in campo, coadiuvato dalla coppia di assistenti composta da Tegoni e Berti. A bordo campo, nel ruolo di quarto uomo, agirà invece Marchetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Juve Napoli, designato ufficialmente il direttore di gara. Ecco chi sarà il fischietto del match dell’Allianz Stadium Arbitro Juve Cremonese: designato il fischietto ufficiale. Ecco chi dirigerà il match dell’Allianz StadiumÈ stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà il match tra Juventus e Cremonese all’Allianz Stadium. Leggi anche: Arbitro Juve Cagliari: designato il fischietto del match. Chi dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Juve-Benfica, designato l'arbitro Champions: c'è un precedente positivo, anche il Var non è una novità; Serie A Enilive: Daniele Doveri designato per Bologna – Fiorentina; Serie A – Designazioni arbitrali: Zufferli a Milano e Di Bello a Udine; UFFICIALE - Copenhagen-Napoli, scelto l'arbitro per la gara di Champions League: la deisgnazione. Serie C, designato l’arbitro di Livorno-Juventus Next GenLa Juventus Next Gen, nella 21ª giornata di Serie C, sfiderà il Livorno e il match sarà diretto Domenico Castellone di Napoli. Gli asssitneti saranno Fumarulo e Miccoli, ... tuttojuve.com Open Var - Cagliari-Juventus, contatto Mazzitelli-Miretti, l'arbitro: 'Per me è rigore' l'accaduto - facebook.com facebook MANCA UN RIGORE ALLA JUVE Con il nostro esperto @maugirzio_russo analizziamo l'episodio di Pisa-Juve: l'arbitro ha fischiato fallo in attacco di Khephren Thuram, ma il tocco con il braccio in area di rigore era di Canestrelli del Pisa #Juventus #Seri x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.