Artex | Innovare senza perdere autenticità e identità

Firenze, 3 febbraio 2026 – L’artigianato artistico europeo si trova di fronte a una sfida importante: bisogna innovare senza tradire le radici e l’autenticità. Oggi, a Firenze, si sono riuniti esperti e artisti per discutere di come portare avanti questa tradizione mantenendo intatto il suo carattere originale. La domanda è una sola: come si fa a evolversi senza perdere il cuore dell’artigianato?
Firenze, 3 febbraio 2026 – “L’ artigianato artistico europeo si trova oggi davanti a una sfida cruciale: innovare senza perdere autenticità e identità”. A dirlo è stata Elisa Guidi, coordinatrice di Artex (Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana), chiamata a discutere i temi della trasformazione organizzativa e della resilienza del settore a Craftour, il progetto che il 29 e 30 gennaio ha riunito ad Anversa e a Bruxelles istituzioni, università, ricercatori e operatori del settore artigiano per riflettere sul ruolo dei mestieri artistici nell’economia e nella cultura europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
