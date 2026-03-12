Antibiotici | un ciclo basta per alterare l’intestino per 8

Uno studio svedese pubblicato su Nature Medicine evidenzia che alcuni antibiotici, anche dopo un ciclo di trattamento, possono modificare il microbiota intestinale per un periodo che arriva fino a otto anni. La ricerca si concentra sugli effetti a lungo termine di questi farmaci sul microbioma umano, senza approfondire le cause di queste alterazioni. I risultati mostrano come le modifiche possano durare molto tempo dopo l’assunzione.

Uno studio svedese pubblicato su Nature Medicine rivela che alcuni antibiotici alterano il microbiota intestinale per anni. I ricercatori dell’Università di Uppsala hanno analizzato 14.979 adulti, scoprendo che un singolo ciclo di farmaci può lasciare tracce fino a otto anni dopo. L’indagine si basa sui registri farmaceutici nazionali e sulle biobanche di Uppsala e Lund. Mentre la penicillina provoca cambiamenti brevi, altri principi attivi come la clindamicina lasciano segni duraturi nella comunità batterica intestinale. L’impronta chimica sul sistema digerente. I dati raccolti indicano che l’uso di medicinali antimicrobici non colpisce solo i patogeni dannosi ma anche i batteri benefici residenti nell’intestino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

