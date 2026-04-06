Dal 8 al 14 aprile 2026, al Teatro San Carlo, andrà in scena “La bohème” di Puccini, in occasione dei 130 anni dalla prima rappresentazione. La produzione vede la direzione musicale di Michele Gamba e la regia di Bárbara Lluch. È la prima volta che Gamba dirige questa opera al teatro napoletano, mentre la regista ha lavorato in precedenza in altri contesti. La rappresentazione ripropone il classico in una nuova interpretazione scenica.

130 anni de La bohème: l’opera di Giacomo Puccini torna al Teatro di San Carlo, diretta per la prima volta da Michele Gamba, con la regia di Bárbara Lluch. Doppio cast e protagonista e debutto nel ruolo di Mimì per Pretty Yende. Ancora la celeberrima opera di Puccini “La bohème” protagonista del prossimo titolo della Stagione d’Opera 20252026 al Teatro di San Carlo: a 130° anni dalla prima rappresentazione, torna in scena al Lirico di Napoli dall’8 aprile (ore 20:00) e fino al 14 per un totale di sei recite. Sul podio Michele Gamba, per la prima volta alla guida di Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, quest’ultimo preparato da Fabrizio Cassi, insieme al Coro di Voci Bianche diretto da Stefania Rinaldi. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - La Boheme di Puccini al Teatro San Carlo dall’8 al 14 aprile 2026

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«O Mimì, tu più non torni, o giorni belli, fuggiti e passati!» Dall’8 al 14 aprile Bohème di Giacomo Puccini con la regia di Bárbara Lluch e la direzione d’Orchestra del Maestro Michele Gamba. In foto Pretty Yende nel ruolo di Mimì e Kang Wang Rodolfo. Scopri il facebook