Bibbiena fa il record di visitatori Superata quota 40mila presenze | Fondamentali gli investimenti

Bibbiena ha raggiunto un nuovo record di visitatori nel 2025, superando le 40mila presenze. Il sindaco Filippo Vagnoli e la giunta sottolineano l’importanza degli investimenti effettuati, che hanno contribuito a questo risultato. Un traguardo che riflette l’interesse crescente per questa località, dimostrando come iniziative mirate possano favorire lo sviluppo turistico e culturale del territorio.

di Sonia Fardelli Il sindaco Filippo Vagnoli e la sua giunta festeggiano le 40mila presenze nel corso del 2025 a. Turismo in crescita rispetto agli anni passati dove le presenze superavano di poco le 35 mila presenze. Un obiettivo centrato con investimenti e numerose iniziative. Ristrutturazione del centro storico e anche tutta una serie di eventi al Museo Archeologico e legati a come Città della Fotografia. E poi le tante attrattive che le associazioni hanno creato nel corso dell’anno per richiamare sempre più turisti. "Risultati che sono certamente legati al trend positivo della nostra regione – dice l’assessore al turismo e alla cultura Francesca Nassini – ma anche a scelte oculate e precise che abbiamo fatto come amministrazione e in collaborazione con l’ambito stesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

