Il Nameless Festival torna a Barzio, portando un weekend di musica e divertimento sul lago di Como. La manifestazione, che ha lasciato il segno tra il 2015 e il 2019, riaccende le luci sulla piazza principale della città. Questa volta, il festival si trasforma in una versione invernale, con due giorni di concerti e spettacoli. La location si anima con un’atmosfera energica, attirando giovani e appassionati da tutta la regione.

Un weekend ad alto volume. La clonazione invernale del Nameless Festival infiamma il ramo lecchese del lago di Como con due giorni di eventi sul grande palco di Barzio, che ha ospitato la manifestazione maggiore tra il 2015 e il 2019. In linea con le tradizioni della mega kermesse di musica elettronica pure i nomi in cartellone di questa prima edizione fuori stagione. Il ras della consolle di questa prima serata è, infatti, Gigi D’Agostino, astro assoluto di una line-up che vede in programma le esibizioni pure Merk & Kremont, Zomboy, Automhate, Marnik, Conrad Taylor e Kiss’N’Fly. Domani si balla invece col dj e produttore Axwell, preceduto dalle performance di Edmmaro, Rudeejay, Yetti, Astrality, Padma San e Danilo Seclì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - San Valentino elettronico (con après ski)

