No l' après ski no! Cronache dalla notte cortinese

Cortina d’Ampezzo ha vissuto una notte movimentata dopo le celebrazioni olimpiche. La causa principale è stata la festa tra giovani che ha coinvolto molti partecipanti, anche dopo aver scartato l’après ski. La sera si è animata con musica e danze, spingendo alcune persone a ignorare le restrizioni. Nonostante il freddo, i giovani si sono radunati nei locali e nelle piazze, creando un’atmosfera energica e rumorosa. La questione delle misure anti assembramenti resta al centro del dibattito.

Snoop Dogg ubiquo come il marziano di Flaiano (ma prende milioni per il suo presenzialismo olimpico). Jerry Calà contestato. Si balla nei night ma soprattutto sulla neve Cortina d'Ampezzo. E la notte? La notte olimpica cortinese, per chi ce la fa, dopo lo sci o le medaglie o i casiunzei o lo stinco con le patate all'ampezzana, è giovane. Il centro di tutto è l'hotel Ancora. Da non confondere con l'ancora simbolo del circolo ufficiali della Marina dove ha alloggiato Mattarella (e sui social: vergogna! Un circolo della marina nelle Alpi. Già, sta lì da mezzo secolo almeno, serviva proprio ai marinai per decomprimersi dopo le lunghe navigate specialmente sottomarine).