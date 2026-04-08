Apre il centro per l' impiego nello stabile ristrutturato sotto Rampa Cavalcavia

A Mestre, è stato inaugurato il nuovo Centro per l'impiego di Venezia, situato in un edificio di proprietà della Città metropolitana, nelle vicinanze della Rampa Cavalcavia. L'edificio è stato recentemente ristrutturato e ora ospita gli uffici dedicati ai servizi per l'impiego. La struttura è stata resa operativa e sarà aperta al pubblico per offrire supporto alle persone in cerca di lavoro nella zona.

A Mestre è operativo il nuovo Centro per l'impiego di Venezia, con sede in un edificio di proprietà della Città metropolitana adiacente alla Rampa Cavalcavia. Lo stabile è stato completamente ristrutturato con risorse in gran parte del Pnrr, per un totale di 2,4 milioni di euro, e oggi si è. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Apre il centro per l’impiego nell’ex caserma In Brianza apre un nuovo centro per l'impiegoTutto pronto per l’inaugurazione del nuovo centro per l’impiego di Seregno, che il 13 gennaio si è trasferito da via Monte Bianco 7 a Via Monte Rosa...