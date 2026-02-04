Approvato la riqualificazione di via Rio Salto I | dalla pista ciclabile all' adeguamento del sistema fognario

La giunta comunale di San Mauro Pascoli ha dato il via libera alla riqualificazione di una parte di via Rio Salto I. Il progetto prevede lavori per migliorare la pista ciclabile e sistemare il sistema fognario lungo il tratto tra via Myricae e via Bosnia. Ora si aspetta di passare alla fase operativa per mettere in sicurezza e rendere più funzionale questa strada.

Approvato in giunta comunale a San Mauro Pascoli il progetto che prevede la riqualificazione di parte di Via Rio Salto I°, precisamente il tratto che va da via Myricae a via Bosnia. L'intervento prevede nello specifico la realizzazione di un nuovo percorso ciclo pedonale sul lato mare e di.

