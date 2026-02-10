Pianificazione e linee guida la Provincia apre le porte agli Enti locali

La Provincia ha deciso di coinvolgere gli enti locali e aprire le porte per un confronto diretto. Giovedì 12 febbraio, nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, si terrà un seminario dedicato a queste realtà. L’obiettivo è condividere pianificazioni e linee guida, ascoltare le esigenze e le proposte di chi lavora sul territorio. La giornata si presenta come un momento di confronto pratico, senza troppi giri di parole, per rendere più efficace la collaborazione tra istituzioni e enti locali.

Tempo di lettura: 2 minuti È in programma giovedì prossimo – 12 febbraio -, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, una giornata seminariale dedicata agli enti locali. Sotto i riflettori "Gli strumenti di pianificazione e programmazione integrata: dal documento unico di programmazione al PIAO. Le nuove Linee Guida ed i Manuali operativi (D.M. 30 ottobre 2025) – Riflessioni metodologiche e casi pratici". La giornata seminariale intende offrire agli amministratori locali, ai segretari comunali, ai dirigenti e funzionari degli enti locali, un contributo di conoscenze e di esperienze utili a programmare, costruire e monitorare il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), in coerenza con la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione (112023) e con le Linee Guida e i Manuali Operativi sul PIAO e sul REPORT, emanati con D.

