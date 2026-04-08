Approvata dalla Regione la disciplina per il prelievo d' organi a cuore fermo
La giunta regionale ha approvato una delibera proposta dall’assessore Nicoletta Verì che stabilisce le modalità per il prelievo di organi a “cuore fermo”. La normativa riguarda la procedura operativa da seguire durante il prelievo e si applica a casi specifici in cui l’organo viene prelevato senza arrestare il cuore. La decisione si inserisce in un quadro di regolamentazione già esistente nel settore.
La giunta regionale ha approvato la proposta di delibera dell'assessore Nicoletta Verì per la regolamentazione della disciplina per la procedura operativa di prelievo di organi a “cuore fermo”.“Il provvedimento – sottolinea l’assessore – recepisce il documento elaborato dal gruppo tecnico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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