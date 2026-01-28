Palazzo Zappalà Gemelli | apertura straordinaria e visita guidata

Domenica 8 febbraio 2026, Sicilia Gaia apre le sue porte per un giorno, offrendo una visita guidata del Palazzo Zappalà Gemelli. Un’occasione unica per scoprire un luogo che fino a ora è rimasto nascosto, custodito gelosamente da decenni. La visita permette di entrare in un ambiente ricco di storia e di fascino, di conoscere i dettagli di un patrimonio che rischiava di restare invisibile. È una chance per chi ama scoprire i tesori nascosti della Sicilia e vivere un’esperienza diversa dal solito.

Domenica 8 febbraio 2026, Sicilia Gaia vi invita a varcare una soglia rimasta custodita da generazioni dietro una riservatezza aristocratica. Per la prima volta dopo anni di chiusura al pubblico, apre ufficialmente le sue porte Palazzo Zappalà Gemelli, una delle dimore storiche più affascinanti e meno conosciute del cuore pulsante di Catania. Una Storia Famigliare e Architettonica. Situato nel prestigioso tessuto barocco della città, il Palazzo rappresenta un esempio sublime di dimora nobiliare catanese. Edificato e rifinito con la maestria delle maestranze locali, l'edificio racconta secoli di storia cittadina attraverso i suoi saloni affrescati e i dettagli architettonici che fondono il gusto tardo-barocco con influenze neoclassiche.

