Antonelli FI si riprende il posto di presidente del consiglio in una prima seduta fatta di emozioni e schermaglie

Durante la prima seduta dopo due anni, il consiglio comunale ha visto il ritorno di Marcello Antonelli di Forza Italia nel ruolo di presidente del consiglio comunale. Antonelli ha ripreso ufficialmente la presidenza, sostituendo Gianni Santilli di Fratelli d’Italia, in una seduta caratterizzata da momenti di tensione e alcune schermaglie tra i diversi gruppi politici presenti. La riunione si è svolta con emozioni evidenti tra i partecipanti.

Riprende il suo posto alla presidenza del consiglio comunale Marcello Antonelli (Forza Italia) dopo i due anni in cui, nel ruolo, c’è stato Gianni Santilli (Fratelli d’Italia). Con 30 voti a favore e 3 schede bianche è tornato a indossare la fascia con i colori della città e non ha nascosto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Kimi Antonelli dalla F1 al timone del Bounty Il pilota Mercedes a pranzo a bordo della “Nave del Divertimento” con amici ha messo i bucatini all’amatriciana del Bounty nel serbatoio Lo ringraziamo per la disponibilità e gli facciamo un grosso in bocca al lup - facebook.com facebook

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