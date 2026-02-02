Toni Matarrelli eletto presidente del consiglio regionale della Puglia Oggi la prima seduta

Questa mattina, Toni Matarrelli è stato ufficialmente eletto presidente del consiglio regionale della Puglia. Durante la prima seduta, ha preso la parola per sottolineare il senso di onore e responsabilità legato a questo ruolo. La nomina arriva in un momento importante per la regione, e lui promette di lavorare per rappresentare al meglio le istanze dei cittadini.

Onore e responsabilità. Sono i primi concetti espressi da Toni Matarrelli che oggi è stato eletto presidente del consiglio regionale pugliese. È stata la seduta di insediamento dell'assemblea determinata dalle elezioni di novembre.

