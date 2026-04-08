Anti filaria gratis ai cani dei senzatetto l' iniziativa di Save the dogs | l' appuntamento a Milano

Un'organizzazione ha annunciato un'iniziativa a Milano per fornire gratuitamente trattamenti contro la filaria ai cani dei senzatetto. L'evento mira a offrire assistenza sanitaria agli animali che vivono in strada con i loro proprietari senza fissa dimora. La distribuzione dei farmaci è prevista in un luogo pubblico della città, con l'obiettivo di garantire la salute degli animali e supportare le persone che li accompagnano.

Un gesto di civiltà e cura che mette al centro il legame indissolubile tra le persone senza fissa dimora e i loro compagni a quattro zampe. Domani, giovedì 9 aprile, la solidarietà scende in strada a Milano per il primo ‘Filaria day’, un’iniziativa dedicata alla salute animale e al sostegno delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Milano, la giornata delle adozioni dei cani ai Giardini MontanelliUna domenica speciale a Porta Venezia: Patrizia Buongiardino, presidente dell'associazione Penelope, illustra l'iniziativa. “Vet in Centro”: cure gratis per cani e gatti dei residenti in difficoltàA Roma prendersi cura dei propri animali d’affezione rischia di diventare un privilegio per pochi.