Vet in Centro | cure gratis per cani e gatti dei residenti in difficoltà

A Roma, molti proprietari di cani e gatti fatichano a pagare le cure veterinarie. Ora, grazie a un nuovo servizio, gli animali dei residenti in difficoltà avranno accesso a cure gratuite. La macchina sanitaria si muove per aiutare chi non può permettersi prezzi elevati, offrendo un’ opportunità che fino a poco tempo fa sembrava difficile da realizzare.

A Roma prendersi cura dei propri animali d’affezione rischia di diventare un privilegio per pochi. I proprietari di cani e gatti, arrivano a pagare anche il doppio per effettuare una sterilizzazione, rispetto ai prezzi che si possono riscontrare fuori città. Costi insostenibili che finiscono con il penalizzare chi ha meno possibilità economiche. “Vogliamo lanciare un servizio di veterinariato sociale nel nostro municipio, con la speranza che poi anchei altri enti di prossimità possano replicare il nostro progetto” ha fatto sapere Stefano Marin, l’assessore all’ambiente del municipio I. Insieme alla presidente Lorenza Bonaccorsi e all’assessora alle politiche sociali Claudia Santoloce, Marin ha firmato una direttiva di giunta che mira ad avviare il progetto pilota “VETinCEntro”.🔗 Leggi su Romatoday.it

