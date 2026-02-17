Bologna Ravone a rischio | analisi sulla vulnerabilità del torrente dopo l’alluvione di ottobre

Il torrente Ravone, che attraversa Bologna, mostra segni evidenti di vulnerabilità dopo l’alluvione di ottobre 2024, causata da intense piogge che hanno esondato il corso d’acqua e allagato quartieri periferici. Gli esperti stanno studiando con attenzione le aree più a rischio, in particolare quelle vicino alle zone residenziali, dove le piene hanno provocato danni a case e infrastrutture. La situazione ha portato a un aumento della preoccupazione tra cittadini e autorità locali, che cercano soluzioni per prevenire future emergenze.

Ravone: Anatomia di una Vulnerabilità, Bologna nel Mirino del Rischio Idrogeologico. Il torrente Ravone, a Bologna, è al centro di un’analisi approfondita dopo la devastante alluvione dell’ottobre 2024. Un complesso sistema di tratti scoperti e tunnel sotterranei, che si estende per quasi dieci chilometri dal Parco Cavaioni fino al fiume Reno, ha mostrato le sue fragilità. Comune, Università e Regione sono al lavoro per individuare interventi mirati a prevenire il ripetersi di eventi catastrofici. La Mappa Nascosta: Un Percorso Tra Tunnel e Ostruzioni. Il percorso del Ravone è un intricato labirinto nascosto sotto la città.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il torrente Ravone, che attraversa Bologna, è al centro di una nuova emergenza.

Dopo la vittoria in Champions League, Guardalà si mostra ottimista sulla Juventus di Spalletti, evidenziando un possibile nuovo modulo e l'importanza del reparto difensivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.