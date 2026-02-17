Bologna Ravone a rischio | analisi sulla vulnerabilità del torrente dopo l’alluvione di ottobre
Il torrente Ravone, che attraversa Bologna, mostra segni evidenti di vulnerabilità dopo l’alluvione di ottobre 2024, causata da intense piogge che hanno esondato il corso d’acqua e allagato quartieri periferici. Gli esperti stanno studiando con attenzione le aree più a rischio, in particolare quelle vicino alle zone residenziali, dove le piene hanno provocato danni a case e infrastrutture. La situazione ha portato a un aumento della preoccupazione tra cittadini e autorità locali, che cercano soluzioni per prevenire future emergenze.
Ravone: Anatomia di una Vulnerabilità, Bologna nel Mirino del Rischio Idrogeologico. Il torrente Ravone, a Bologna, è al centro di un’analisi approfondita dopo la devastante alluvione dell’ottobre 2024. Un complesso sistema di tratti scoperti e tunnel sotterranei, che si estende per quasi dieci chilometri dal Parco Cavaioni fino al fiume Reno, ha mostrato le sue fragilità. Comune, Università e Regione sono al lavoro per individuare interventi mirati a prevenire il ripetersi di eventi catastrofici. La Mappa Nascosta: Un Percorso Tra Tunnel e Ostruzioni. Il percorso del Ravone è un intricato labirinto nascosto sotto la città.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bologna a rischio alluvioni: Ravone, la tombinazione del dopoguerra ora compromette la sicurezza idraulica della città.
Il torrente Ravone, che attraversa Bologna, è al centro di una nuova emergenza.
Argomenti discussi: Alluvione le opere per il Ravone | Creare accumuli d’acqua sui colli e ‘liberare’ la tombatura ostruita.
Anatomia del Ravone: i tratti scoperti, i tunnel e le ipotesi di interventoIl nostro reportage lungo il torrente: dal Parco Cavaioni fino al fiume Reno. Dieci chilometri tra case, strettoie, ponti e canali. E un futuro tutto da scrivere ... msn.com
Alluvione, le opere per il Ravone: Creare accumuli d’acqua sui colli e ‘liberare’ la tombatura ostruitaLo studio di Regione e Alma Mater: focus sulle sezioni a monte e a valle, nasce un modello digitale. Abbiamo ereditato strutture inadeguate, servono subito interventi. Ma non è facile capire quali ... msn.com
è un progetto di rigenerazione urbana e sociale che nasce per trasformare l’ex Scalo Ravone in un nuovo distretto verde, culturale e inclusivo per la città di Bologna. Ci siamo occupati della realizzazione della e d - facebook.com facebook
Ravone, è un gemello digitale a indicare le soluzioni anti-alluvione x.com