Nel 2026 si prevede un numero record di nomine nelle società controllate dallo Stato, con un totale di 842 incarichi. Uno studio condotto dalla società di consulenza evidenzia questa crescita rispetto agli anni precedenti. La cifra rappresenta un aumento significativo rispetto agli anni passati e coinvolge diverse posizioni di rilievo all’interno delle aziende pubbliche. La tendenza si configura come una delle più alte registrate negli ultimi tempi nel settore.

Sarà un 2026 record per le nomine nelle società partecipate dallo Stato. Uno studio della Comar, infatti, fa i conti delle assemblee previste nei prossimi mesi: 214 organi sociali, di cui 118 Consigli d'amministrazione e 96 collegi sindacali in ben 155 società di cui il ministero dell'Economia detiene quote dirette o indirette. Il totale fa 842 nomine, di cui 516 sono consiglieri e 326 sindaci. In questa lista compaiono aziende di importanza primaria per il sistema economico italiano. Ad aprire le danze è stata Poste Italiane, con la conferma dell'amministratore delegato, Matteo Del Fante, e della presidente, Silvia Rovere. Ma in fase di rinnovo ci sono anche pezzi da novanta come Enel, Eni, Leonardo ( il cui ceo Roberto Cingolani verrà probabilmente sostituito), Enav, Terna, Mps. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anno record per le nomine di Stato: saranno 842

Nomine Mef, record rinnovi con 842 incarichi in 155 società: i big in scadenza(Adnkronos) – Con le assemblee di bilancio dei prossimi mesi, saranno rinnovati 214 organi sociali, di cui 118 Consigli d’amministrazione e 96...

Terremoto nomine Mef: 842 poltrone in gioco tra i colossi dello StatoIl Ministero dell’Economia e delle Finanze si appresta a rinnovare 842 incarichi all’interno di 155 società nei prossimi mesi.

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+0,8 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: il governo dei record. - facebook.com facebook

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