Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta preparando un rinnovo di 842 incarichi in 155 società statali. La procedura riguarda nomine e conferme di posizioni di vertice e di responsabilità all’interno di diverse aziende pubbliche. Le decisioni sono in fase di definizione e si prevedono nei prossimi mesi. La lista comprende ruoli di varia natura e livello, coinvolgendo numerosi settori e istituzioni statali.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si appresta a rinnovare 842 incarichi all’interno di 155 società nei prossimi mesi. L’operazione riguarda 214 organi sociali, tra cui 118 Consigli d’amministrazione e 96 collegi sindacali. L’analisi condotta da Massimo Rossi, a capo del centro studi CoMar, evidenzia un volume di nomine senza precedenti. Tra i posti in scadenza figurano 516 consiglieri e 326 sindaci. L’impatto economico di queste aziende è imponente. Le società coinvolte nel rinnovo del 2026 registrano ricavi per 206 miliardi di euro e utili pari a 16,5 miliardi. Il peso finanziario è confermato dalla capitalizzazione in Borsa, che al 2 aprile superava i 282,6 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto nomine Mef: 842 poltrone in gioco tra i colossi dello Stato

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