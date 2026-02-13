Sanremo 2026 i Big ricevuti da Mattarella al Quirinale

Il presidente Mattarella ha accolto i grandi artisti di Sanremo 2026 al Quirinale, rafforzando il legame tra musica e istituzioni. La visita si è svolta in un clima di entusiasmo, con i cantanti che hanno portato il loro entusiasmo e nuove idee per il festival. Tra loro c’era anche il vincitore dello scorso anno, che ha condiviso i progetti per questa edizione speciale. L’incontro ha rappresentato un momento importante per promuovere la musica italiana e rafforzare il ruolo del festival come evento culturale di rilievo.

Questa mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i Big di Sanremo 2026 al Quirinale. Presenti anche Carlo Conti e Laura Pausini. Come aveva annunciato Carlo Conti qualche giorno fa, questa mattina Sergio Mattarella ha ricevuto i Big di Sanremo 2026 al Quirinale. Durante l'incontro, il Presidente della Repubblica ha avuto modo di chiacchierare con i 30 artisti in gara alla kermesse musicale e ha fatto loro un sentito in bocca al lupo. Presenti anche Conti e Laura Pausini, che affiancherà il conduttore sul palco per tutte le cinque serata del Festival. «Quello che fate è l'espressione della vostra capacità artistica, ma anche un contributo alla vita culturale del nostro Paese e alla società.