I big del Festival di Sanremo 2026, tra cui Achille Lauro e Elodie, sono arrivati questa mattina al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella, in un’occasione che segna la loro prima visita ufficiale prima della kermesse.

I big che si alterneranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo sono oggi in visita al Quirinale, per essere ricevuti dal presidente Mattarella. Tanti i fan in piazza anche solo per rubare una foto ai loro idoli.

© Lapresse.it - Sanremo 2026, i big da Mattarella: l'arrivo al Quirinale

Questa mattina, Carlo Conti annuncia che per la prima volta dopo 76 edizioni il Festival di Sanremo sarà celebrato con una visita al Quirinale.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto venerdì mattina al Quirinale i big del Festival di Sanremo 2026, tra cui Laura Pausini e Carlo Conti, in un incontro che ha durato circa mezz’ora e ha visto anche uno scambio di battute sulla prossima edizione del festival.

