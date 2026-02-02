Durante il primo consiglio regionale a Bari, il governatore Antonio Decaro ha preso in mano un telecomandino per gestire le video schermate. Era una scena che ricordava la “slidecrazia” di Renzi, con Decaro che, tra qualche difficoltà tecnica, cercava di controllare le slide davanti ai deputati. Un gesto che ha fatto tornare alla memoria il passato politico di Decaro, molto vicino all’ex premier.

Bentornata “slidecrazia”: il governatore Antonio Decaro, in passato vicino all’ex premier Matteo Renzi (con il quale ha conservato un'amicizia antica consolidata tra panzerotti e partite a calcetto), nelle dichiarazioni programmatiche del primo consiglio regionale a Bari, sul più bello, ha iniziato a maneggiare - pur con qualche impaccio tecnologico - un telecomandino per governare lo scorrere delle video schermate. “Per fortuna c'è qualcuno che mi sta aiutando nel cambiarle”, ha detto a mezza voce strappando un sorriso ai duecento presenti nell’aula dell'assemblea pugliese. La trovata delle slide - che rimanda alla stagione del Matteo di Rignano sull’Arno a Palazzo Chigi - secondo alcune ricostruzioni è una trovata condivisa dall’ingegnere di Torre a Mare con l’agenzia di comunicazione Proforma, vera protesi digitale del leader pugliese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Decaro riporta in auge la slidecrazia di renziana memoria

