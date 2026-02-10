Cibo conservato insieme alla spazzatura | sequestrati più di mille chili di alimenti sospesi due ristoranti a Salerno

Due ristoranti etnici a Salerno sono stati chiusi dai carabinieri del Nas e dall’Asl dopo aver trovato alimenti conservati insieme alla spazzatura. Durante i controlli, sono stati sequestrati oltre mille chili di cibo irregolare. Le autorità hanno deciso di sospendere le attività di entrambi i locali, che presentavano gravi problemi igienici.

L'attività ispettiva dei carabinieri del Nas e dell'Asl di Salerno ha rilevato gravi carenze igieniche in due ristoranti etnici della città, per i quali è stata disposta la sospensione.🔗 Leggi su Fanpage.it

I Nas hanno blitzato ristoranti e supermercati nella provincia e hanno sequestrato 700 chili di alimenti.

