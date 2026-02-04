A Napoli si vendono ancora i dvd falsi | sequestrati più di mille nel mercato della Maddalena

A Napoli, nella zona della Maddalena, la Guardia di Finanza ha fatto un blitz nel mercato rionale vicino a piazza Garibaldi. Durante l’operazione, i finanzieri hanno sequestrato più di mille dvd falsi e capi di abbigliamento contraffatti. La vendita di prodotti pirata continua a essere un problema nella zona, anche se le forze dell’ordine intensificano i controlli. Nessuno è stato fermato o arrestato, ma l’intervento evidenzia che il mercato di prodotti falsi resta vivo.

Bigiotteria contraffatta al mercato: sequestrati mille articoli Il 26 gennaio 2026, le Fiamme Gialle di Civitanova hanno effettuato un intervento al mercato settimanale, sequestrando oltre mille pezzi di bigiotteria contraffatta.

