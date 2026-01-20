Summonte senza acqua Capone | Situazione non più tollerabile

Il sindaco di Summonte, Capone, ha annunciato che la situazione dell’acqua senza approvvigionamento è ormai insostenibile. In un’appello pubblico, il primo cittadino evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza e la salute della comunità, con particolare attenzione alle persone più vulnerabili e malate. La richiesta di azioni concrete mira ad affrontare questa emergenza e a ripristinare un servizio essenziale per tutti i cittadini.

Il primo cittadino denuncia una situazione insostenibile e chiede interventi immediati per tutelare la comunità, in particolare le persone fragili e malate. " Quella che sta vivendo Summonte non è più una semplice difficoltà: è una vera emergenza idrica ". Con queste parole il sindaco di Summonte, Ivo Capone, ha denunciato oggi la grave situazione che da mesi affligge il territorio comunale, in particolare la zona alta del paese. Da mesi i cittadini subiscono interruzioni continue dell'erogazione idrica, spesso senza alcun preavviso. Nelle ultime settimane la situazione è ulteriormente peggiorata, con sospensioni quasi quotidiane che stanno creando disagi enormi alle famiglie.

Summonte, malato di SLA senz’acqua da due giorni per un guasto alla rete idrica. La denuncia del giornalista Enzo Costanza segnalata a Borrelli (Avs): “Intervenire subito, anche con la Protezione Civile, per garantire diritti essenziali” Gennaro De Fazio è un - facebook.com facebook

