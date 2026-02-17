Passerella sull’Adda un altro crollo Collasso sul lato opposto | Pretendiamo risposte dall’azienda costruttrice

Un nuovo crollo si è verificato sulla passerella sull’Adda, questa volta sul lato cremonese, a causa di un cedimento improvviso che ha interessato un tratto della ciclabile Vento lungo il ponte della provinciale 196 tra Maccastorna e Crotta d’Adda. La rottura ha causato il distacco di un pezzo della struttura, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e spingendo i residenti a chiedere chiarimenti all’azienda responsabile della costruzione. I cittadini chiedono risposte chiare e tempestive sulla causa di questo nuovo incidente.

Crotta d'Adda (Cremona) – Crolla un nuovo troncone della passerella ciclopedonale della ciclabile Vento, costruita a lato del ponte della provinciale 196, tra Maccastorna e Crotta D'Adda: questa volta ha ceduto un pezzo dal lato cremonese. Il nuovo cedimento della struttura costata 4 milioni di euro è avvenuto nella notte tra domenica e ieri. Dopo il primo crollo di venerdì scorso, quando un troncone di circa 50 metri era precipitato nell'Adda a Maccastorna, stavolta a cedere è stato il primo segmento dal lato cremonese, quello che segnava l'inizio della passerella verso il Lodigiano. Fortunatamente ancora una volta non si registrano feriti: l'area era già stata posta sotto sequestro la scorsa settimana, con custodia affidata alla Provincia di Lodi.