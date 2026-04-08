Dopo l’episodio avvenuto durante la partita tra Udinese e Como, si è acceso uno scambio di commenti tra Giovanni Capuano e Antonello Angelini sui social. La discussione riguarda le azioni contestate dell’attaccante del Como, con Angelini che ha risposto alle affermazioni di Capuano, citando anche un episodio passato di un calciatore dell’Inter e criticando l’atteggiamento di alcuni giocatori durante le partite.

Discussione social tra Giovanni Capuano e Antonello Angelini dopo l’episodio contestato che ha visto protagonista l’attaccante del Como, Álvaro Morata, nella sfida di Udine contro i friulani. Al centro della polemica, il tema delle simulazioni e la coerenza di giudizio da parte di tifosi e addetti ai lavori. Capuano, commentando quanto accaduto, ha criticato apertamente . L'articolo Angelini replica a Capuano: “Morata? Bastoni non ha chiesto scusa dopo aver falsato una partita e il campionato. All’Inter scuola di tuffatori come.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Inter, Angelini attacca: “Bastoni simbolo di una squadra scorretta, con le simulazioni di Barella e Lautaro. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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