Da Ziliani a Capuano | Andava espulso Bastoni partita falsata Bastoni ha rovinato Inter-Juventus esulta pure
Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match. Capuano si è unito alla polemica, sostenendo che Kalulu ha ricevuto un secondo giallo ingiusto e che Bastoni, già ammonito, avrebbe dovuto lasciare il campo per simulazione. Durante il match, sui social, alcuni tifosi hanno esultato per le decisioni arbitrali contestate.
Assurda espulsione di Kalulu per un fallo inesistente (secondo giallo), andava espulso Bastoni (anche lui già ammonito) per simulazione. Partita falsata. Scrive Paolo Ziliani su X: Spaventoso sfondone dell’arbitro La Penna che falsa completamente #InterJuventus: al minuto 42 espelle per doppia ammonizione Kalulu, ma il giallo doveva essere mostrato a Bastoni, che a sua volta avrebbe dovuto essere espulso (era già ammonito) per la plateale simulazione di cui si è reso protagonista: Kalulu non lo ha nemmeno sfiorato, l’ammonizione era per Bastoni, l’Inter avrebbe dovuto rimanere in 10 e non la Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Bastoni dopo Cremonese Inter: «Fumogeno? Da condannare. Andava gestita meglio. Non facile non concedere gol in trasferta»
Dopo la vittoria a Cremonese, Bastoni si confronta con i media.
Bastoni dopo Cremonese Inter: «Nel secondo tempo andava gestita meglio. Non facile non concedere gol in trasferta»
Bastoni ha commentato la vittoria dei nerazzurri a Cremona, dove l’Inter ha battuto la Cremonese 2-0.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Inter-Juventus is on Betsson.Sport facebook
Inter-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #SerieA #InterJuventus #Inter #Juventus x.com