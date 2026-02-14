Da Ziliani a Capuano | Andava espulso Bastoni partita falsata Bastoni ha rovinato Inter-Juventus esulta pure

Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match. Capuano si è unito alla polemica, sostenendo che Kalulu ha ricevuto un secondo giallo ingiusto e che Bastoni, già ammonito, avrebbe dovuto lasciare il campo per simulazione. Durante il match, sui social, alcuni tifosi hanno esultato per le decisioni arbitrali contestate.