Angelina Mango quegli scatti in camerino parlano chiaro e svelano il nuovo amore | ecco chi è

Recentemente sono circolate alcune fotografie sui social network che ritraggono una cantante mentre si trova in camerino. Le immagini sono state condivise dal fotografo Antonio Agostinelli e mostrano la cantante in compagnia di una persona che potrebbe essere il suo nuovo partner sentimentale. Le foto hanno attirato l’attenzione degli utenti e alimentato il gossip sulla vita privata dell’artista.

Una serie di fotografie pubblicate sui social ha acceso il gossip attorno a Angelina Mango. Gli scatti, realizzati in camerino e condivisi dal fotografo Antonio Agostinelli, sembrano confermare una relazione sentimentale tra i due. Le immagini in bianco e nero mostrano momenti di quotidianità e complicità, con lui che scatta davanti allo specchio mentre la cantante si trucca o scherza facendo smorfie. Per molti osservatori del mondo dello spettacolo si tratta di una sorta di “ annuncio non ufficiale ” della coppia, arrivato pochi giorni dopo le prime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi. Il contesto in cui nasce la notizia è quello di una fase molto positiva nella vita della cantante. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Angelina Mango, quegli scatti in camerino parlano chiaro e svelano il nuovo amore: ecco chi è Amici, cambio look e nuovo amore per Angelina Mango: chi èAngelina Mango, ex volto di Amici, torna al centro dei gossip per un possibile nuovo amore. Ecco chi è il nuovo fidanzato di Angelina Mango, il fotografo Antonio AgostinelliLa storia tra Angelina Mango con Antonio Cirigliano, chitarrista della sua band e compagno di lunga data, sembra essersi chiusa in modo silenzioso,... Angelina Mango torna con un nuovo look (e un nuovo album!) Si parla di: Angelina Mango e Antonio Agostinelli, i primi scatti di coppia (durante il tour) pubblicati dal fotografo: la conferma del nuovo amore?. Angelina Mango svela il nuovo fidanzato, primi scatti con Antonio Agostinelli. Il dettaglio che spiazza tuttiLa cantante è apparsa in un carosello Instagram insieme al fotografo del suo entourage. Di una possibile relazione tra i due si parla ormai da diverse settimane. libero.it Antonio Agostinelli, il fidanzato di Angelina Mango, pubblica le prime foto insiemeAngelina Mango compare nelle foto pubblicate da Antonio Agostinelli su Instagram. Il fotografo nell’entourage di Marta Donà, manager della cantante, sembra voler confermare le voci di una loro ... fanpage.it