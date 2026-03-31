Amici cambio look e nuovo amore per Angelina Mango | chi è

Angelina Mango, cantante e ex concorrente di un talent show, è tornata a essere discussa sui social dopo aver condiviso foto che mostrano un cambio di stile. In aggiunta, si vocifera di un possibile nuovo rapporto sentimentale, anche se non sono stati forniti dettagli ufficiali. La giovane artista ha recentemente aggiornato il suo pubblico con immagini che segnano un'evoluzione nel suo look.

Angelina Mango, ex volto di Amici, torna al centro dei gossip per un possibile nuovo amore. La cantante inoltre ha pubblicato una serie di scatti con un cambio look che segna una nuova fase del suo percorso. Scopriamo nel dettaglio le ultime novità sulla vincitrice del Festival di Sanremo 2024. Brutto incidente per Aka7even: Luca D’Alessio svela come sta Una nuova fase per Angelina Mango. La primavera, spesso associata a nuovi inizi, sembra coincidere con un momento di cambiamento anche per Angelina Mango. Dopo il ritorno sul palco lo scorso anno e la fine della relazione con Antonio Cirigliano, la cantante ha scelto di guardare avanti e aprirsi a nuove esperienze personali e professionali. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Angelina Mango ha un nuovo amore: è il fotografo Antonio Agostinelli, lavorarono insieme al video di un suo branoAngelina Mango ha ritrovato l'amore: dopo la fine della storia con Antonio Cirigliano, al fianco della cantante ci sarebbe ora Antonio Agostinelli.

Angelina Mango - velo sugli occhi (Official Video)

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