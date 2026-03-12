Pochi mesi fa Enrica Bonaccorti è venuta trovarmi nella mia casa al mare Prima di andare via mi ha abbracciata e mi ha detto ‘speriamo di rivederci' | le parole commosse di Yvonne Sciò

Yvonne Sciò ricorda con emozione l’ultima visita di Enrica Bonaccorti a casa sua al mare, pochi mesi fa, e il suo abbraccio finale con la speranza di rivedersi. La regista e attrice, con la voce incrinata dall’affetto, ha dichiarato che Bonaccorti resterà per sempre una parte della sua vita. La notizia della morte della donna, a 76 anni, è stata diffusa oggi.

“ Enrica resterà per sempre un pezzo della mia vita”. Con la voce rotta dall’emozione, la regista e attrice Yvonne Sciò ricorda così all’ Adnkronos l’amica e collega Enrica Bonaccorti, morta oggi all’età di 76 anni. Le due avevano lavorato insieme nel 1991 alla prima edizione di Non è la Rai, accanto ad Antonella Elia. Sciò parla della sua “gentilezza” e di “un’anima pulita”. “La televisione è un ambiente difficile, c’è sempre qualcuno che prova a metterti i bastoni tra le ruote, ma lei ha affrontato tutto senza mai lamentarsi, mentre cresceva da sola sua figlia Verdiana. In molte cose mi sono rivista in lei”. Tra gli insegnamenti che le ha lasciato, uno in particolare: “Sii sempre te stessa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

