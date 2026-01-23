Andy Diaz Devo tutto all' Italia mi piacerebbe gareggiare fino a 40 anni

Andy Diaz, atleta di origine venezuelana, esprime il suo forte legame con l’Italia, paese che considera casa. Nel 2025 ha ottenuto importanti successi, tra cui il Mondiale a Nanchino e l’Europeo indoor ad Apeldoorn, ma resta desideroso di ulteriori sfide. Diaz, che desidera gareggiare fino a 40 anni, affronta il futuro con determinazione e gratitudine verso la nazione che ha contribuito alla sua crescita sportiva.

ROMA - "Il 2025 è stata una stagione veramente buona, ma non sono soddisfatto perché, anche se ho vinto il Mondiale a Nanchino, l'Europeo a Apeldoorn (sempre indoor, ndr) ed il mio terzo 'Diamante', non ho chiuso, come si dice qui in Italia, con la ciliegina sulla torta. Dovevo fare bene il Mondiale e prendere una medaglia, non ci sono riuscito per un problema all'adduttore che mi ha impedito di dare il meglio. Da qui la decisione di fermarci un po' per analizzare e recuperare, perché comunque abbiamo fatto quattro anni spingendo sempre molto forte". Andy Diaz Hernandez riparte idealmente dalla delusione del sesto posto ottenuto agli ultimi Mondiali outdoor di Tokyo per dichiarare le sue ambizioni per il 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

