Andrea Diprè, ex avvocato di origini trentine, noto ai più per le sue provocazioni sul web, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a nuovo sindaco di Fermo. L’annuncio è arrivato via social, con un video in cui ha promesso di abolire l’Iva per i residenti e di ridurre la pressione fiscale “al minimo estremo”. L'annuncio di Andrea Diprè Il programma politico di Andrea Diprè per Fermo Chi sostiene Andrea Diprè a Fermo Le reazioni alla candidatura di Andrea Diprè a sindaco di Fermo L’annuncio di Andrea Diprè Andrea Diprè ha pubblicato un video su Instagram nella giornata di domenica 5 aprile. Il filmato in cui annuncia la sua candidatura a sindaco di Fermo è corredato da un messaggio, in cui si legge: “Non è una candidatura. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo col "partito dipreista" promette d'abolire l'Iva e riaprire case chiuse

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Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo: Cancelliamo i debiti e l'Iva per i residenti e legalizziamo la prostituzione. E il web si scatenaFERMO. Non è la prima volta che il suo nome compare associato a una fascia tricolore, ma questa volta il bersaglio scelto per la sua rottura è la città di Fermo. Andrea Diprè, ex avvocato di origini ... ildolomiti.it

Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo col partito dipreista promette d'abolire l'Iva e riaprire case chiuseAndrea Diprè ha annunciato la sua candidatura a sindaco della città di Fermo: il programma elettorale svelato in un video pubblicato sui social. virgilio.it

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LA POLITICA E’ IL TERRENO DI CACCIA DEGLI SVALVOLATI – ANDREA DIPRE’ SI CANDIDA SINDACO A FERMO! x.com