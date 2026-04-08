La candidatura di un noto personaggio a sindaco di Fermo ha attirato l’attenzione di numerosi media nazionali. Durante un intervento pubblico, ha espresso proposte che hanno suscitato scalpore, tra cui l’idea di riaprire le case chiuse e di promuovere il sesso come modo per ridurre le tasse. Le sue dichiarazioni sono state oggetto di discussione e polemiche, portando l’attenzione sulla campagna elettorale in corso nella città marchigiana.

Fermo, 8 aprile 2026 – Ha fatto rumore in tutta Italia la candidatura a sindaco di Fermo del trentino Andrea Diprè, 51 anni, avvocato “sospeso, non radiato come sostengono”, noto youtuber (il cui canale principale è proprio a Fermo), content creator re del trash, dai contenuti mediatici eccessivi e provocatori che spaziano tra attualità, arte, porno e politica, con un partito tutto suo, il partito dipreista. Un personaggio controverso, che si muove tra serate affollatissime, un catalogo di prodotti di merchandising brandizzati: Andrea Diprè e una candidatura ‘illuminata’ per salvare Fermo. Ma che c’azzecca lei con Fermo? “Di Fermo conosco tutte le peculiarità, l’importanza e l’unicità storico artistica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo, provocazioni choc: “Più sesso, meno tasse: riaprirò le case chiuse”

Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo col "partito dipreista" promette d'abolire l'Iva e riaprire case chiuseAndrea Diprè, ex avvocato di origini trentine, noto ai più per le sue provocazioni sul web, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a nuovo...

L'ex principe Andrea arrestato, trema Sarah Ferguson: le email con Epstein, le 6 società chiuse e il «weekend di sesso» della figlia EugenieL'ex principe Andrea è stato arrestato oggi a Sandringham nel giorno del suo 66esimo compleanno.

Temi più discussi: Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo: Cancelliamo i debiti e l'Iva per i residenti e legalizziamo la prostituzione. E il web si scatena; Candidatura trash a Fermo: scende in campo Andrea Diprè; A sorpresa l’annuncio di Andrea Diprè: Sono qui per ribaltare tutto; Cinque candidati a diventare sindaco di Fermo. Il centrodestra non ha sciolto il nodo. E appare anche Diprè.

Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo, provocazioni choc: Più sesso, meno tasse: riaprirò le case chiuseFermo, 8 aprile 2026 – Ha fatto rumore in tutta Italia la candidatura a sindaco di Fermo del trentino Andrea Diprè, 51 anni, avvocato sospeso, non radiato come sostengono, noto youtuber (il cui ... ilrestodelcarlino.it

Andrea Diprè candidato sindaco a Fermo: Cancelliamo i debiti e l'Iva per i residenti e legalizziamo la prostituzione. E il web si scatenaFERMO. Non è la prima volta che il suo nome compare associato a una fascia tricolore, ma questa volta il bersaglio scelto per la sua rottura è la città di Fermo. Andrea Diprè, ex avvocato di origini ... ildolomiti.it

Andrea Diprè ha annunciato la sua candidatura a sindaco della città di Fermo: il programma elettorale svelato in un video pubblicato sul web - facebook.com facebook

Andrea Diprè ha annunciato la sua candidatura a sindaco della città di Fermo: il programma elettorale svelato in un video pubblicato sul web x.com