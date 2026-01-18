La studentessa fantasma | Sono iscritta a Veterinaria Ma per la Statale non esiste

Una studentessa sostiene di essere iscritta a Veterinaria e di aver frequentato i corsi con matricola, partecipando a un’associazione di studenti di Veterinaria di diverse città. Tuttavia, per l’università statale di riferimento, questa presenza non risulta registrata. La vicenda solleva interrogativi sulla veridicità delle affermazioni e sulla gestione delle iscrizioni e delle associazioni studentesche.

Dice di aver frequentato i corsi con tanto di matricola e di essere stata accolta in un’associazione che riunisce gli allievi di Veterinaria di altre dieci città. Peccato che a un certo punto la giovane universitaria sia stata depennata dagli elenchi della Statale. Il motivo? Il suo nome non risulta in alcun archivio, così come non c’è traccia della partecipazione al test d’accesso. Le ipotesi sono due. La prima: la studentessa fantasma è rimasta suo malgrado intrappolata in un temporaneo bug tecnologico, di cui però al momento non si è trovata alcuna prova. La seconda: è una persona che ha tentato di aggirare la barriera all’ingresso in maniera fraudolenta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

