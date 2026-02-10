messina botta e risposta tra pippo romano e il presidente davis dopo la fumata nera

Dopo l’esonero di un mese fa, si è riaccesa la tensione tra Pippo Romano e il presidente Justin Davis. I due si sono scambiati accuse via social, in seguito alla mancata fumata bianca sull’accordo che sembrava vicino. Romano ha criticato Duramente, Davis ha risposto a tono, senza trovare un punto di incontro. La situazione resta incerta, e ora si aspetta una nuova svolta.

Botta e risposta polemica via social tra l'ex allenatore Pippo Romano e il presidente del Messina Justin Davis, dopo la fumata nera che ha seguito l'incontro odierno tra le parti dopo l'esonero di un mese fa. Il già capitano e trainer del Messina ha così commentato gli esiti del dialogo al San Filippo, dopo essere stato convocato via pec lunedì, seppur senza riferimenti diretti all'Acr: «Il rispetto per te stesso è ciò che ti impedisce di accettare mezze scelte, mezze presenze, mezze verità». Frasi che fanno capire come le condizioni poste dalla proprietà siano state ritenute tutt'altro che convincenti per accettare un ritorno a servizio dell'Acr.

Durante la Notte dei Campioni ai Gazzetta Sports Awards, si è consumato un vivace scambio tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il giornalista Pardo.

