Un nuovo rogo in frazione Coarezza L’emergenza incendi non si spegne

Nella frazione di Coarezza, a Somma Lombardo, si è verificato un nuovo incendio nel Basso Varesotto. L’evento si è verificato l’altra sera, pochi giorni dopo un vasto incendio che aveva interessato il bosco della Moriggia. L’emergenza incendi continua a coinvolgere diverse zone della regione, mantenendo alta l’attenzione sulle operazioni di spegnimento e prevenzione.

Non si arresta l’emergenza incendi nel Basso Varesotto. L’altra sera un nuovo rogo ha interessato la frazione di Coarezza, a Somma Lombardo, riaccendendo l’allarme a pochi giorni dal vasto incendio che aveva colpito il bosco della Moriggia. L’allerta è scattata intorno alle 19,30, quando le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per contenere le fiamme tra gli alberi. Sul posto anche i volontari dell’ Antincendio boschivo del Parco del Ticino, in un’azione coordinata protratta per diverse ore. L’incendio è stato spento intorno alle 23. La situazione è sotto controllo, ma altri sopralluoghi verificheranno l’eventuale presenza di focolai residui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un nuovo rogo in frazione Coarezza. L’emergenza incendi non si spegne Articoli correlati Rischio incendi all'Aversana Petroli: ecco il nuovo piano d'emergenzaLa Prefetta di Caserta, Lucia Volpe, ha approvato il Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento Aversana Petroli di Casal di Principe, elaborato... Grattacielo dopo il rogo: vigilantes in servizio h24. “Contro il rischio incendi”Ferrara, 26 gennaio 2026 – Da quella maledetta notte di fuoco, ci sono occhi che vigilano sul Grattacielo 24 ore su 24. L’incendio di Crans-Montana: perché 40 persone non sono riuscite a salvarsi Contenuti utili per approfondire Un nuovo rogo in frazione Coarezza... Discussioni sull' argomento Un nuovo rogo in frazione Coarezza. L’emergenza incendi non si spegne; Incendio nei boschi di Coarezza a Somma Lombardo, vigili del fuoco e protezione civile sul posto; Dopo l’incendio a Moriggia, allarme a Somma: bruciano i boschi di Coarezza; Somma Lombardo: incendio boschivo a Coarezza, fiamme domate dai Vigili del Fuoco. Dopo l’incendio alla Moriggia, allarme a Somma: bruciano i boschi di Coarezza SOMMA LOMBARDO – Un nuovo allarme incendio ha interessato nella serata di ieri, venerdì 27 marzo, il territorio di Somma Lombardo, in particolare la frazione di Coarezza. L’e facebook