Inchiesta Doppia Curva arrestato Giuseppe Poerio | Pronto a uccidere l'ex capo ultrà Beretta per 100mila euro
Giuseppe Poerio, conosciuto come Pinna, è stato arrestato dopo aver ammesso di essere disposto a uccidere l’ex capo ultrà dell’Inter, Andrea Beretta, in cambio di 100mila euro. L’indagine ha portato gli agenti a intercettare le sue conversazioni, nelle quali si offriva come sicario. La vicenda ha scosso il mondo del tifo e ha portato alla luce un giro di minacce e patti segreti. La polizia continua le indagini per chiarire ogni dettaglio.
