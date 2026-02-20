Inchiesta Doppia Curva arrestato Giuseppe Poerio | Pronto a uccidere l'ex capo ultrà Beretta per 100mila euro

Giuseppe Poerio, conosciuto come Pinna, è stato arrestato dopo aver ammesso di essere disposto a uccidere l’ex capo ultrà dell’Inter, Andrea Beretta, in cambio di 100mila euro. L’indagine ha portato gli agenti a intercettare le sue conversazioni, nelle quali si offriva come sicario. La vicenda ha scosso il mondo del tifo e ha portato alla luce un giro di minacce e patti segreti. La polizia continua le indagini per chiarire ogni dettaglio.