Daniel Kouko ha rotto una serie negativa di sette partite segnando il gol decisivo nella vittoria contro il Castelfidardo. Il bomber dei biancorossi ha parlato di come non si consideri uno da 30 gol, ma si impegna comunque a lavorare sodo per il sogno promozione. Dopo aver ritrovato il gol, Kouko si avvicina alla doppia cifra e ora guarda con fiducia alle prossime sfide.

Ha spezzato un digiuno lungo sette partite mettendo il sigillo sulla vittoria contro il Castelfidardo: Daniel Kouko ha ritrovato la via del gol e ora è ad un passo dalla doppia cifra. E uno come lui è indispensabile per questa volata verso la vittoria del campionato. Cosa si prova ad essere finalmente in testa alla classifica? "Siamo molto felici, è una cosa a cui tenevamo tanto. Ora dovremo essere bravi a rimanerci fino alla fine. C’è molto entusiasmo, lavoraremo ancora più duramente per cercare di mantenere questa posizione". Avete sempre creduto al primo posto, nonostante i dieci punti di distacco a fine novembre? "Abbiamo lavorato a lungo per colmare un distacco cosi importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Daniel Kouko è il bomber dei biancorossi: "Non sono uno da 30 gol, ma mi metto a disposizione. Lavoreremo come matti per il sogno». "Abbiamo lottato tanto per arrivare lassù»

