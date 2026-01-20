Capitale della Cultura 2028 Ancona è finalista La gioia di Daniele Silvetti | Riconosciuta la forza identitaria della città con il mare

Ancona è tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale della Cultura 2028. La notizia, accolta con soddisfazione a Palazzo del Popolo, testimonia il riconoscimento della forte identità culturale della città, strettamente legata al suo mare. La candidatura riflette l’impegno delle istituzioni e della comunità nel valorizzare il patrimonio locale e promuovere lo sviluppo culturale.

ANCONA – La notizia che Ancona è stata inserita tra le 10 città finaliste per il titolo di “Capitale della Cultura” per l’anno 2028 è stata accolta con estrema soddisfazione a Palazzo del Popolo, dove per mesi il sindaco di Ancona Daniele Silvetti e l’assessore alla Cultura Marta Paraventi lavorano al progetto che ha dato vita al dossier “Questo. Adesso”. E infatti il primo cittadino dorico dichiara che «è una grande soddisfazione vedere premiato il lavoro collettivo che ha dato voce alla città». Non fosse altro per il fatto che «questa candidatura è l’esito di una strategia che mette al centro la cultura come risorsa per rigenerare spazi, creare occupazione e rafforzare legami internazionali».🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche: "Ancona. Questo. Adesso". E la città dorica punta dritta a diventare Capitale italiana della Cultura 2028

Capitale italiana della cultura 2028, la giuria al lavoro: Ancona tra le 23 città in corsaLa candidatura di Ancona tra le 23 città in gara per diventare la Capitale italiana della cultura 2028 si sta sviluppando con l’attenzione della giuria di esperti, guidata da Davide Maria Desario, impegnata nella valutazione delle proposte e dei progetti delle città candidate.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Capitale italiana della cultura 2028. Oggi si scelgono le dieci finaliste; Capitale della Cultura 2028. Oggi il responso sui finalisti. Colle resta con il fiato sospeso; Capitale della cultura 2028, si scelgono le finaliste: Campi Flegrei in attesa; Sarzana candidata a Capitale italiana della Cultura 2028, martedì la decisione del ministero sulle 10 finalis….

Capitale italiana della Cultura 2028, ecco le dieci città finaliste - Anagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia convocate per le audizioni pubbliche al Mic giovedì 26 e venerdì 27 febbraio ... adnkronos.com

Cultura: scelta decina per Capitale 2028, da Alatri ad Ancona - E' stata resa la decina delle finaliste per la selezione della citta' Capitale italiana della cultura 2028, decisa dala Giuria ... iltempo.it

Capitale cultura 2028: Catania tra le finaliste Ecco... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook