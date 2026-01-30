Vertenza Cittadella Interviene Pentassuglia La CGIL chiede intervento su Sanità Pubblica

La vertenza alla Cittadella della Carità si infiamma con l’intervento di Pentassuglia. La CGIL chiede un intervento urgente sulla sanità pubblica, mentre si aspetta una risposta concreta che possa migliorare le condizioni di lavoro e garantire servizi migliori per i cittadini. La situazione rimane in evoluzione, ma il clima si fa sempre più teso.

Tarantini Time Quotidiano “ La vertenza Cittadella della Carità oggi registra un passaggio chiave, non sappiamo quanto decisivo, ma è certamente un segnale che lascia ben sperare rispetto al lavoro di programmazione che in tema di sanità va fatto per garantire il servizio, i lavoratori pubblici e privati. L’intervento dell’assessore Donato Pentassuglia è stato proficuo. Serve ora anche un decisivo cambio di passo rispetto la tempestività e l’efficienza delle prestazioni, a cominciare dalla vergognosa pagina delle liste d’attesa e quella della precarietà di interi comparti che rispondono al bisogno di salute e assistenza sociale del territorio”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

