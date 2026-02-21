Ancelotti Brasile fino al 2030 | un piano ambizioso e un legame più

Carlo Ancelotti ha annunciato di voler allenare il Brasile fino al 2030, motivato dalla voglia di conquistare nuovi successi. Il tecnico ha sottolineato che il suo obiettivo è portare la squadra a vincere il prossimo mondiale e sviluppare giovani talenti. La federazione brasiliana ha accolto con entusiasmo questa decisione, che rafforza il legame tra l’allenatore e la nazionale. Ancelotti ha già iniziato a pianificare le prossime sfide e le strategie di crescita.

Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha espresso la sua intenzione di continuare a guidare la nazionale verdeoro fino ai Mondiali del 2030. L’allenatore italiano, in carica dall’anno scorso, ha comunicato la sua decisione durante un’intervista, aprendo uno scenario di continuità per il calcio brasiliano e confermando un legame crescente con una cultura sportiva che lo ha accolto con entusiasmo. Una prospettiva a lungo termine quella che si delinea per Ancelotti alla guida del Brasile, un progetto che va oltre la mera partecipazione ai Mondiali del 2026. L’attuale contratto dell’allenatore scade proprio dopo la rassegna iridata, ma l’intenzione, chiara e inequivocabile, è quella di prolungare l’esperienza per almeno un altro ciclo, puntando alla competizione del 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ancelotti, dal Real Madrid al Brasile: a Carletto non piace più 'vincere facile'

